Professione Presenter: i volti della tv del passato hanno trovato nuova vita come teleimbonitrici QVC (Di lunedì 3 agosto 2020) Marina Graziani, Daniela Bello e Carlotta Pisoni Brambilla (foto QVC) Con 17 ore di diretta giornaliera 364 giorni l’anno, trasmesse dagli studi tv di Brugherio vicino a Milano, QVC Italia (Canale 32 DTT e 425 Sky) è riuscita nel corso dei suoi 10 anni di vita a ritagliarsi uno spazio importante nel settore dei canali dedicati all’home shopping. La costola nostrana di QVC (la cui sigla sta per Quality, Value, Convenience), il canale americano fondato nel 1986 da Joseph Segel, si è distinta in particolare per la cura di ogni programma, affidato a un team di infaticabili conduttrici, ribattezzate con il più accattivante nome di Presenter; vere e proprie affabulatrici in grado di reggere senza difficoltà intere ore di telepromozioni. Tra di loro numerosi volti della tv del ... Leggi su davidemaggio

