Prodotto richiamato dal mercato: l’avviso del Ministero della Salute (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuovo Prodotto richiamato dal mercato da parte del Ministero della Salute. E’ stato diffuso un comunicato di richiamo alimentare che riguarda un particolare tipo di pasta. Si tratta dei Ravioli di Borragine, prodotti da ‘Il Pastaio Ligure’ per Sublimis S.r.l. Il richiamo è stato diramato a causa del mantenimento della catena del freddo non efficiente. Non sarebbe rispettata … L'articolo Prodotto richiamato dal mercato: l’avviso del Ministero della Salute Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di ravioli di borragine a marchio Il Pastaio Ligure per il mantenimento non efficiente della catena del freddo.

