Previsioni Meteo, oggi ultimo giorno di caldo: inizia una settimana di forte maltempo, estate di nuovo in stand-by [MAPPE] (Di lunedì 3 agosto 2020) Previsioni Meteo – ultimo giorno di caldo oggi al Centro/Sud Italia e soprattutto in Puglia, dove alle 11:30 di stamattina avevamo già +37°C a Bitonto, +36°C a Bari e Cerignola, +35°C a Foggia, Vieste, Nardò, Cavallino, Terlizzi, Valenzano e Palo del Colle, +34°C a Lecce. Fa molto caldo anche in Calabria con +36°C a Rizziconi, +35°C a Cosenza e Castrovillari, +34°C a Catanzaro. Nel pomeriggio varie località pugliesi e calabresi supereranno i +40°C. Il gran caldo, però, è già un lontano ricordo al Nord dove in pieno giorno abbiamo appena +20°C a Cuneo, +21°C a Torino, Asti, Alessandria e Biella, +22°C a Como, +23°C ... Leggi su meteoweb.eu

