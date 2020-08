Previsioni Meteo, il punto della situazione: finisce l’ondata di caldo, tanto maltempo e poi nel weekend nuovo Anticiclone ma più mite (Di lunedì 3 agosto 2020) Previsioni Meteo – È giunta al termine, per il momento, la fase di caldo torrido che ha imperversato per tutta la scorsa settimana e ancora per l’inizio di questa sulle aree centro meridionali. Un cavo instabile nordatlantico che già ha fatto ingresso sulle regioni settentrionali nella giornata di domenica, continuerà ad affondare la sua azione verso il Mediterraneo centrale, interessando via via gran parte dell’Italia nel corso dei prossimi 2-3 giorni. maltempo ancora forte, per domani, martedì, su diverse regioni settentrionali e progressivamente temporali avanzeranno anche verso il medio Adriatico e parte delle regioni meridionali. Associato al cavo instabile, infatti, irromperà un nucleo perturbato, specie in quota, che farà cambiare ... Leggi su meteoweb.eu

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - 3BMeteo : Ultimo aggiornamento #meteo per domani Le previsioni: - Adnkronos : Le previsioni - VilleGiardini : causa #previsioni #meteo rinviamo #MariaAntonietta a #venerdì #7agosto ore 21.30 #piazza #Cavour #Adria - VilleGiardini : RT @VilleGiardini: #Reading #concerto #MariaAntonietta POSTICIPATO a #venerdì #7agosto causa #previsioni #meteo avverse @panicoconcerti htt… -