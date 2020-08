Presta 880 euro ma quando la vittima prende lo stipendio ne rivuole 1.260: arrestato (Di lunedì 3 agosto 2020) Un italiano di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Regio Parco, in flagranza di reato, con l'accusa di usura all'ora di pranzo di lunedì 27 luglio 2020 in largo Sempione. Era ai ... Leggi su torinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Presta 880

TorinoToday

Un italiano di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Regio Parco, in flagranza di reato, con l'accusa di usura all'ora di pranzo di lunedì 27 luglio 2020 in largo Sempione. Era ai g ...Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri in corso Sempione a Torino, mentre intascava 1260 euro da una donna a cui ne aveva prestati 880. L’uomo aveva imposto alla sua vittima un tasso d’i ...