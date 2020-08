Premier League contro il Covid-19, tossire volontariamente sarà reato penale (Di lunedì 3 agosto 2020) La Premier League scrive nuove regole per fronteggiare i contagi da Coronavirus. A riportarlo è l’edizione online di SportMediaset, tossire in campo è un reato … L'articolo Premier League contro il Covid-19, tossire volontariamente sarà reato penale proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

