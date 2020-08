Pozzuoli, turisti piemontesi derubati: l’omaggio del sindaco (Di lunedì 3 agosto 2020) Una famiglia originaria del Piemonte è stata privata dei propri effetti durante una vacanza a Pozzuoli. L’amministrazione comunale ha pensato gentilmente di riparare la situazione Fonte – Tgcom24Tutto bene quel che finisce bene. Una vicenda che di primo impatto poteva sembrare davvero triste si è conclusa con un lieto fine decisamente sorprendente. Una famiglia piemontese (per l’esattezza di Cuneo) composta da madre, padre e figlio di 13 anni è stata vittima di un furto mentre era in visita al vulcano Solfatara a Pozzuoli in provincia di Napoli. Ai malcapitati è stato sottratto lo zaino con all’interno soldi e documenti personali. O meglio lo hanno dimenticato su un muretto e se ne sono accorti pochi minuti dopo. Quando sono tornati sul posto per cercare di recuperarlo ecco la ... Leggi su chenews

