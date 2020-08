Port’Alba, tra letteratura e musica: il primo album del cantautore campano Achille Campanile (Di lunedì 3 agosto 2020) di Rosina Musella Achille Campanile, neolaureato in Lettere Moderne presso l’Università di Napoli Federico II e attualmente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna, si avvicina alla musica a 16 anni e inizia a comporre i suoi primi testi qualche anno dopo. Il percorso di studi è fondamentale per il suo processo creativo, poiché università e musica si intrecciano nella sua vita dando corpo a creazioni musicali che nascono come suggello di un programma di studio: ad ogni esame sostenuto segue una canzone che racchiude le informazioni ottenute e le esperienze fatte durante la preparazione. Terminato il percorso di laurea triennale, anche le canzoni composte contestualmente arrivano alla giusta maturazione e decide così di concludere il processo ... Leggi su ildenaro

