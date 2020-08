Ponte San Giorgio, 18 artisti cantano 'Creuza de ma' di Fabrizio de André, colonna sonora dell'inaugurazione (Di lunedì 3 agosto 2020) Da Mina a Ivano Fossati, da Ornella Vanoni a Diodato: 18 artisti per una sola canzone, Creuza de ma di Fabrizio de André . Il brano in dialetto genovese è stato scelto come colonna sonora dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - _Carabinieri_ : Col pensiero rivolto alle vittime, il volo di un A109 nexus del 15° Nucleo Elicotteri #Carabinieri sul ponte San Gi… - valfromrome : Non sarebbe mai dovuto succedere. Cerchiamo di imparare. E speriamo che per la mia #Genova sia un nuovo inizio.… - Frandisastro : RT @AnnaMar74773335: 3 agosto 2020 Inaugurazione ponte San Giorgio ???? -