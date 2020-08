Ponte Morandi, il fratello di una delle vittime: “Sarò all’inaugurazione per dimostrare agli assassini che siamo ancora in piedi” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Sarò su quel Ponte per dimostrare a chi ha assassinato mio fratello che sono ancora in piedi”. Così Emmanuel Diaz, che nel crollo del il 14 agosto 2018 perse suo fratello Henry, racconta a ilfattoquotidiano.it come, nonostante sia perfettamente d’accordo con i parenti uniti e rappresentati dal Comitato dei familiari delle vittime, ha deciso a titolo personale di accettare l’invito all’inaugurazione del nuovo viadotto autostradale di oggi pomeriggio. “Non un segno di resa, e consapevole che se non fosse intervenuto il Comitato prima e il presidente della Repubblica poi quello di oggi sarebbe stato uno show volgare e offensivo, ho deciso di essere comunque presente per dimostrare ai responsabili del ... Leggi su ilfattoquotidiano

agorarai : 'Oggi giornata difficile. Il dramma del crollo del Ponte Morandi l'ho interiorizzato. Andiamo all'inaugurazione a t… - sole24ore : Genova, a due anni dal crollo del ponte Morandi chiuse 134 imprese - Maumol : Oggi, a due anni dal crollo del Morandi in cui morirono 43 persone, Genova inaugura il nuovo ponte San Giorgio. Men… - ezio14199935 : RT @LaVeritaWeb: I familiari attaccano: «Benetton mai estromessi». Sulle strade liguri restano gli ingorghi. - Cavalierenero64 : RT @Se23rex: Giuseppe Conte fregato dai Benetton: il risarcimento per il Ponte Morandi lo deve pagare lo Stato ED ECCOCI SERVITI!!! PAGHIA… -