Ponte Genova | Verdi | sicurezza perché non si ripetano tragedie

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Nella giornata dell'inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, il nostro pensiero va alle vittime del crollo del Ponte Morandi e alle loro famiglie, che due anni fa ha segnato una ferita insanabile nella storia della città ligure e di tutto il Paese. Il sacrificio di 43 persone, e il dolore dei familiari e di una città intera, vengano rispettati attraverso l'impegno concreto del governo per la messa in sicurezza di tutte le infrastrutture esistenti sul territorio: dalle strade, alle ferrovie, ai ponti, ai territori a rischio sismico e idrogeologico, tutti cantieri utili. Il nostro è quindi un monito fermo e deciso ad una manutenzione costante e programmata". Così in una nota Elena Grandi e Matteo Badiali, co-portavoce dei

