Ponte Genova, Toninelli: “Non c’è nulla da festeggiare. Sono qui a testa alta perché non è vero che in politica siamo tutti uguali” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Lo Stato ha rialzato la testa con il nuovo Ponte di Genova. Se in poco più di un anno siamo riusciti a costruirlo, con tutti i contenziosi che gli avvocati del concessionario ci hanno fatto, vuol dire che lo Stato ha rialzato la testa. Questo nuovo Ponte non è stato pagato dai genovesi o dai cittadini italiani, è stato pagato dal privato che lo doveva manutenere e che invece lo ha abbandonato perché era solo un Ponte su cui lucrare”. Così l’ex ministro Danilo Toninelli arrivando alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio: “Oggi spero ci sia tanto silenzio, nel rispetto delle 43 vittime. Ho saputo che i vari Toti e altri fenomeni avrebbero fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

