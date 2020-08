Ponte Genova San Giorgio - Bucci: ''Apertura al traffico il 5 agosto'' (Di lunedì 3 agosto 2020) Il nuovo Ponte Genova San Giorgio verrà inaugurato stasera, lunedì 3 agosto, con il passaggio della prima vettura che trasporterà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma ciò non significa che l'infrastruttura sarà aperta immediatamente alla circolazione ordinaria. A precisare il programma dell'Apertura è stato Marco Bucci, sindaco del capoluogo ligure e commissario per la ricostruzione. "Tutta la città - ha affermato Bucci - si aspetta che il Ponte apra. una infrastruttura nata da una tragedia ma fatta nei tempi giusti, con i costi giusti e nei modi giusti. un messaggio di speranza per fare infrastrutture a livello europeo. Sarà aperto al traffico il 4 ... Leggi su quattroruote

