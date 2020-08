Ponte Genova: Mattarella, 'ferita non si rimargina e dolore non viene meno' (Di lunedì 3 agosto 2020) Genova, 3 ago. (Adnkronos) - "Tenevo molto ad avere questo incontro con voi prima della cerimonia del Ponte, per sottolineare pubblicamente e in maniera evidente alla pubblica opinione che la ferita non si rimargina, che il dolore non si dimentica e che la solidarietà non viene meno in alcun modo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, prima dell'inaugurazione del nuovo Ponte. Leggi su iltempo

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - LuigiAssecasa : RT @Mov5Stelle: Genova oggi rinasce. E Dopo 720 giorni ha finalmente il suo ponte. Grazie alla costruzione del #PonteSanGiorgio, coltiviam… - Alesteelers : RT @LaNotiziaTweet: Nuovo Ponte di #Genova, #Toninelli: 'Non c’è niente da festeggiare. Non andava ricostruito ma manutenuto da chi ha cont… -