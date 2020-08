Ponte Genova, l'inaugurazione / La diretta tv (Di lunedì 3 agosto 2020) Il giorno è arrivato. Due anni dopo la tremenda tragedia che ha ferito Genova e l'Italia con il crollo del Ponte Morandi , oggi si inaugura il nuovo Ponte sul Polcevera disegnato dall'architetto Renzo ... Leggi su quotidiano

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - Angelacherubi12 : RT @LaVeritaWeb: I familiari attaccano: «Benetton mai estromessi». Sulle strade liguri restano gli ingorghi. - JackOMelly5 : RT @vincenzo5151: Si chiamava Ponte Morandi. Da oggi #pontesangiorgio. Renzo Piano, progettista dell’opera, alla domanda se sia stato un… -