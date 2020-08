Ponte Genova, il papà di Giovanni Battiloro: “Giustizia per l’omicidio di mio figlio” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – “Giovanni Battiloro aspetta sia fatta giustizia per il suo omicidio. Il primo pensiero in questa giornata è per chi non c’è più, per le famiglie che aspettano giustizia, tutta l’Italia la pretende, perché quel Ponte non doveva cadere e qualcuno dovrà pagare”. E’ quanto scrive su Facebook, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, Roberto Battiloro, papà del giovane videomaker che morì a 29 anni insieme con altre tre amici, tutti di Torre del Greco, nel crollo del Ponte avvenuto il 14 agosto del 2018. Un incidente drammatico che provocò 43 vittime. L'articolo Ponte Genova, ... Leggi su anteprima24

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - LuisellaLamber1 : RT @Robinho_tj: Parole toccanti di #RenzoPiano che consegna il #pontesangiorgio a #Genova Un #ponte di ferro e aria. Grazie a questo gran… - MilanoStremitz1 : RT @MediasetTgcom24: Ponte Genova, Conte taglia il nastro: 'L'Italia torna a correre' #PonteGenova -