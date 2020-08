Ponte Genova: D'Incà, 'Italia messa a dura prova ha saputo reagire' (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "È stato toccante essere oggi sul nuovo Ponte di Genova che sorge sulle macerie di una grande tragedia collettiva. Il Paese è stato messo a dura prova ma ha saputo reagire con coraggio e determinazione. Su questo Ponte abbiamo misurato quanto sa essere grande il nostro Paese". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Leggi su liberoquotidiano

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - patriziafloris6 : RT @arianna20032000: Il ponte di Genova è il Ponte Toninelli. Chiamatelo pure San Giorgio, ma, moralmente, è l'opera del impegno di Toninel… - loureiro1966 : RT @enzopresutto_: Da poco #Genova ha il suo nuovo ponte. Meno di due anni, per ricostruire il #pontedigenova struttura così imponente, è… -