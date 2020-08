Ponte Genova: Conte, ‘immagine di forza e leggerezza’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Genova, 3 ago. (Adnkronos) – “Questo Ponte ci restituisce un’immagine di forza e anche di leggerezza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova. “Questo è il Ponte -ha aggiunto il premier- frutto della forza del lavoro, dell’energia creativa del genio italico. L’architetto Renzo Piano ce lo ha ricordato: dalla sua idea progettuale è passato poco di un anno, circa mille duecento persone hanno lavorato indefessamente per realizzare questa opera mirabile”. “Il Ponte che oggi inauguriamo è figlio di questa forza d’animo, della volontà di ricomporre ... Leggi su calcioweb.eu

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - GiovanniToti : Tra poco #Genova riavrà il suo ponte. Ve lo avevamo promesso ed eccoci qua ?????????????????? @buccipergenova #AvantiGenova - tizianocaviglia : Costruire il ponte Genova San Giorgio #Genova #PonteGenovaSanGiorgio #PonteGenova #Liguria #VisitRiviera - sergimagugliani : RT @luisellacost: Un ponte celeste, uno terrestre. Doppio abbraccio per vittime e famiglie, cui dobbiamo memoria e giustizia. E prova che,… -