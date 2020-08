Ponte Genova, a 2 anni dal crollo inaugurazione con Mattarella e Conte (Di lunedì 3 agosto 2020) Genova (ITALPRESS) – Due anni fa la tragedia del crollo del Ponte Morandi, oggi l’inaugurazione della nuova struttura che prenderà il suo posto. La città ritrova così uno degli assi viari più importanti, ma sullo sfondo resta il dolore dei cittadini per le 43 vite spezzate. Prevista una cerimonia sobria nel rispetto dei familiari delle vittime. Il taglio del nastro del viadotto autostradale, lungo 1.067 metri sopra il torrente Polcevera, avverrà alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, prima di recarsi alle 18.30 sul nuovo Ponte San Giorgio, incontrerà in forma privata i parenti delle vittime che hanno scelto di non essere presenti alla cerimonia ufficiale. Presenti anche la presidente ... Leggi su ildenaro

