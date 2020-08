Ponte di Genova San Giorgio: oggi la cerimonia d’inaugurazione (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella giornata di oggi, 3 agosto 2020, verrà inaugurato il nuovo Ponte “Genova – San Giorgio”. A tagliare il nastro tricolore per celebrare l’ultimo tassello di questa straordinaria opera, ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte con alcuni ministri. Prenderanno parte alla cerimonia anche il sindaco e il commissario straordinario … Leggi su periodicodaily

