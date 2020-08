Ponte di Genova, Renzo Piano: “Qui nessun miracolo, il Paese ha mostrato la parte migliore di sé. È stato il cantiere più bello della mia vita” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Qui si è parlato di miracolo. Ma lasciamo stare i miracoli. Ciò che è successo è che il Paese ha mostrato la parte migliore di sé. Ci sono state grande competenza, grande energia, grande solidarietà. Non ho mai visto una persona lamentarsi”. A dirlo è l’architetto e senatore a vita, Renzo Piano, padre del nuovo viadotto sul Polcevera all’inaugurazione del Ponte San Giorgio. “È stato il più bel cantiere che abbia avuto in vita mia”. L'articolo Ponte di Genova, Renzo Piano: “Qui nessun miracolo, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

