Ponte di Genova, Renzo Piano: «È figlio di una tragedia, amatelo e durerà mille anni» (Di lunedì 3 agosto 2020) Ponte di Genova – 3 agosto 2020. Questo pomeriggio ci sarà l’inaugurazione, a poco meno di due anni dal crollo del Ponte progettato da Riccardo Morandi e costruito tra il 1963 e il 1967, del nuovo viadotto autostradale lungo 1.067 sopra il torrente Polcevera. Per volontà dei familiari delle 43 vittime si terrà una cerimonia molto sobria, a cui parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli operai che hanno demolito i resti del Ponte collassato e hanno lavorato al nuovo, il sindaco di Genova Marco Bucci e l’ideatore Renzo Piano. Su ‘La Stampa’ l’intervista all’architetto e senatore a vita, che ha seguito passo dopo passo la costruzione della ... Leggi su urbanpost

