Ponte di Genova - Pioggia e auto blu: il primo giorno del San Giorgio (Di lunedì 3 agosto 2020) la Pioggia il fil rouge che lega passato e presente del nuovo Ponte Genova San Giorgio: pioveva 53 anni fa, il 4 settembre 1967, quando la Lancia Aurelia 335 scoperta con a bordo l'allora presidente Giuseppe Saragat inaugurava il Ponte Morandi. Pioveva quel tragico 14 agosto 2018 quando il viadotto sul Polcevera è crollato causando 43 vittime. piovuto anche oggi, 3 agosto 2020, pomeriggio grigio di taglio del nastro per la nuova struttura firmata Renzo Piano, Italferr (progetto esecutivo), Fincantieri, Webuild (ex Salini Impregilo) e oltre 330 aziende quasi tutte italiane. Un cielo cupo ha accolto la Maserati Quattroporte del capo dello Stato Sergio Mattarella e le altre auto blu del premier Giuseppe Conte, del presidente della Camera Roberto Fico, della presidente del Senato ... Leggi su quattroruote

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - ItalianAirForce : Un tricolore in segno di unità e rinascita quello lasciato dalla formazione delle @FrecceTricolori che oggi, a dist… - Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - carloarbini51 : RT @GiovaValentini: L’Italia è un ponte naturale, proteso sul Mediterraneo, fra l’Europa e l’Africa. Noi costruiamo ponti, non muri. E come… - gff10000 : Le nostre Frecce Tricolori sorvolano il Ponte Genova San Giorgio ???????????? #Genova #Italy @BeAirForce @Armee_de_lair… -