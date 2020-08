Ponte di Genova, Le Figaro dedica la prima pagina a Conte: “Esce rafforzato dalla crisi. L’inaugurazione ha un’aria di consacrazione” (Di lunedì 3 agosto 2020) In una giornata che in Italia segna “un ritorno alla speranza” ed è un simbolo di “rinascita”, l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova avrà “un’aria di consacrazione” per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il quotidiano Le Figaro dedica la prima pagina al premier italiano e ai risultati ottenuti nel corso della pandemia: “Covid, rilancio: in Italia Conte esce rafforzato dalla crisi“, è il titolo che capeggia sotto la testata francese. Secondo Le Figaro, la cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto ‘Genova San Giorgio’ (in programma oggi alle 18.30) poco meno di ... Leggi su ilfattoquotidiano

