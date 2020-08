Ponte di Genova: inaugurato il San Giorgio. Città di nuovo unita. Letti i nomi delle 43 vittime (Di lunedì 3 agosto 2020) Due anni dopo il crollo del Morandi, il 14 agosto dl 2018, Genova è di nuovo unita da un Ponte: il San Giorgio, inauurato stasera, 3 agosto, entrerà in funzione mercoledì 5. Sempre con la gestione di Atlantia dei Benetton, perchè il governo non ha fatto in tempo a terminare le pratiche. Suggestiva, comunque, la cerimonia d'inaugurazione Leggi su firenzepost

