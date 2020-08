Ponte di Genova, è il giorno dell’inaugurazione. Presenti Mattarella e Conte (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Una cerimonia molto sobria, nel rispetto della volontà dei familiari delle 43 vittime. Sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai lavoratori che hanno demolito i resti del “vecchio” Ponte Morandi e costruito il nuovo Ponte San Giorgio, insieme al Sindaco di Genova Marco Bucci e all’architetto Renzo Piano, a inaugurare questo pomeriggio, intorno alle 18.30, percorrendo a piedi tutto il nuovo Ponte. L’inaugurazione del viadotto autostradale, lungo 1.067 sopra il torrente Polcevera, a poco meno di due anni dal drammatico crollo del Ponte progettato da Riccardo Morandi. Sono le 11.36 del 14 agosto 2018, quando sotto una pioggia battente, 250 metri di Ponte Morandi – il viadotto ... Leggi su quifinanza

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - Tg3web : Domani sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova e in un'istituzione storica della città sono state cucite le masche… - agorarai : Dal 1962 ad oggi la storia del ponte di Genova nel moviolone di #agorarai - Adnkronos : #PonteGenova, Piano: 'Figlio di tragedia terribile, vorrei che fosse amato' -