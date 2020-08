Ponte di Genova, 720 giorni dopo il crollo del Morandi l’inaugurazione del San Giorgio: il programma e gli orari, con l’incognita pioggia (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella taglierà il nastro tricolore che sigilla il nuovo Ponte di Genova, ‘Genova-San Giorgio’, 720 giorni dopo il crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone. Con il capo dello Stato ci saranno il premier Giuseppe Conte e alcuni ministri, il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, il governatore ligure Giovanni Toti e Renzo Piano, l’architetto genovese che ha pensato questa struttura. “Da una ferita che resta difficile da rimarginare il simbolo di una nuova Italia che si rialza“, scrive su Facebook il presidente del Consiglio. La cerimonia di inaugurazione del San Giorgio comincia alle 18.30 sul palco allestito ... Leggi su ilfattoquotidiano

