Piano ospedaliero della Regione Puglia Presentato da Emiliano e Montanaro (Di lunedì 3 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Abbiamo varato il nuovo Piano ospedaliero della Puglia con 1255 posti letto in più raddoppiando le terapie intensive. Siamo riusciti a convincere il ministero a darci questa possibilità, utilizzando le leggi anti Covid, ma questo è un Piano ordinario che metterà insieme la salute di tutti i giorni con la resistenza alla seconda ondata di Covid che arriverà ad ottobre. La sanità pugliese in questi 4 anni è quella che è salita di più in tutti i sistemi di verifica, i cosiddetti ‘bersagli’ del Sant’Anna, vecchia e nuova classifica LEA. Tutti i sistemi di controllo sulla qualità della sanità pugliese dicono ... Leggi su noinotizie

micheleemiliano : Stiamo presentando in diretta il nuovo piano ospedaliero della @RegionePuglia. Seguiteci ?? - SassiLive : EMILIANO E MONTANARO PRESENTANO IL NUOVO PIANO OSPEDALIERO DELLA REGIONE PUGLIA - NoiNotizie : Piano ospedaliero della Regione #Puglia presentato da @micheleemiliano Emiliano e Montanaro - CandelliAngelo : Nuovo piano ospedaliero: + 1255 posti letto - Canale189 : Nuovo piano ospedaliero: + 1255 posti letto -