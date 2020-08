Pessina: “Gli esami hanno escluso il peggio. Non ci sono danni ai legamenti” (Di lunedì 3 agosto 2020) Matteo Pessina comunica le sue condizioni dopo la grande paura di ieri sera. Nel corso della sfida di Marassi, contro il Genoa, il calciatore, di proprietà dell’Atalanta è stato vittima di un infortunio. Il ragazzo, classe 1997 scrive su Instagram: “Un grande spavento ieri sera, fortunatamente gli esami hanno escluso il peggio e non ci sono danni gravi ai legamenti! Tra un mese potró tornare in campo a fare quello che amo… ringrazio lo staff medico dell’ Hellas Verona per la sua professionalità e tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me! Romero sei un giocatore davvero forte, ma così rischi di compromettere le carriere dei tuoi colleghi, so che non hai fatto apposta, un abbraccio ... Leggi su alfredopedulla

