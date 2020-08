Perugia, Novellino ha deciso di rifiutare la panchina (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Walter Novellino avrebbe rifiutato di subentrare a Massimo Oddo nella panchina del Perugia Walter Novellino ha deciso di rifiutare la panchina del Perugia dopo i contatti avvenuti domenica sera. L’ex tecnico del Napoli era ritenuto il profilo adatto per affrontare i play out. La società starebbe cercando un nuovo allenatore per poi esonerare Massimo Oddo. Il Perugia avrebbe già incassato il no di Stefano Colantuono prima di quello di Novellino. La ricerca del nuovo allenatore prosegue. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

