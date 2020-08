Persone che hanno sviluppato anticorpi corona virus: Puglia, tasso inferiore all’1 per cento Sieroprevalenza: indagine Istat-ministero della Salute-Croce Rossa (Di lunedì 3 agosto 2020) Di Francesco Santoro: La Puglia ha un tasso di Sieroprevalenza inferiore all’1 per cento. Lo evidenziano i primi risultati dell’indagine condotta, tra il 25 maggio e il 15 luglio, da Istituto nazionale di statistica e ministero della Salute in collaborazione con la Croce Rossa, che si è occupata di contattare i cittadini selezionati per lo studio. Lo scopo era quello di rilevare la presenza nell’organismo degli anticorpi contro il coronavirus e di avere un quadro più preciso in merito alla pandemia. Nella classifica, la Lombardia (7 per cento) precede la Valle d’Aosta (4 per ... Leggi su noinotizie

