Permessi legge 104 e congedo straordinario: chi sono i parenti e affini entro il terzo grado? (Di lunedì 3 agosto 2020) La legge 104 può essere fruita se ci si prende cura di un parente o affine entro il terzo grado. Molta confusione, però c’è, nello stabilire il grado di parentela e soprattutto quello di affinità. In questo articolo cercheremo di capire, rispondendo alla domanda di un lettore, quali sono i parenti e quali sono gli affini entro il terzo grado. legge 104, parenti ed affini Un lettore scrive per chiedere: sono il cognato di una persona affetta da disabilità grave. Posso fare richiesta della L.104. Mi hanno detto di no perché la moglie di mio cognato (oggi ... Leggi su notizieora

