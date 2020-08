Perché Justin Chambers ha lasciato Grey’s Anatomy improvvisamente? Krista Vernoff alimenta il mistero (Di lunedì 3 agosto 2020) Da quando Justin Chambers ha annunciato di aver lasciato il cast di Grey's Anatomy, lo scorso gennaio, una coltre di silenzio è calata sulle sue motivazioni. C'è un comunicato ufficiale nel quale l'attore si dice desideroso di sperimentare altri progetti dopo aver trascorso 15 anni ad interpretare lo stesso ruolo ed esprime gratitudine per quello che Grey's Anatomy ha significato per la sua carriera. Ma suona più che altro come una dichiarazione di circostanza. Lo stesso Justin Chambers, intercettato pochi giorni dopo l'annuncio dell'addio, non negò che alla base della sua decisione potessero esserci anche problemi di salute mentale, di cui però non ha mai voluto parlare apertamente. Anche la creatrice e produttrice esecutiva ... Leggi su optimagazine

denne_red : @baddierichie Sì ma non mi sembra giusto che solo perché ascolti Taylor Swift allora ti meriti questo trattamento..… - blvehawks : io rido per mia nonna perché guarda grey's anatomy per la prima volta a novant'anni ed ogni volta che spunta patric… - HCLYSHADY : @stdsmani però pensa che gaga pure con chromatica diciamo che quest'anno se l'è pure cavata, harry con l'album fine… - weweeretooyoung : @BEVLIEBER ho un accounta a parte per Justin che ho dovuto rifare perché me lo bloccarono -.- ma io l’ho rifatto - zustinexpIicit : RT @vetteclerc: Sono super d’accordo che ovviamente Selena Harry dua meritavano una nomination ma dire “addirittura Justin Bieber ne ha una… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Justin La storia di Justin Kan, lo startupper seriale che ha fondato Twitch StartupItalia