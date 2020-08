Per le auto di lusso la ripresa c’è già. Volano le vendite di Porsche e Bmw. Ordini su per Ferrari (Di lunedì 3 agosto 2020) Mercato dell’auto spaccato in due. Immatricolazioni complessive ancora in calo a luglio (-11%) ma per chi può permettersi auto costose la ripresa è già iniziata e alla grande. Chi ha dovuto rimandare l’acquisto nei mesi del lockdown non ha perso tempo e le consegne Volano. Pur nei numeri assoluti inevitabilmente contenuti le immatricolazioni di Porsche crescono ad esempio del 25% rispetto al luglio 2019. Ancora meglio ha fatto BMW che chiude il mese con un + 38% e oltre 5000 auto immatricolate, 1.500 in più dell’anno prima. Progresso simile per Volvo (+ 30%) e risultati lusinghieri anche per Mercedes (+11%, 5380 auto vendute) e, in minor misura, per Audi (+ 2,5%). In mattinata Ferrari ha diffuso i dati sul ... Leggi su ilfattoquotidiano

