'Pendolari della movida': nove giovani si picchiano e si scagliano oggetti in strada, denunciati (Di lunedì 3 agosto 2020) Hanno scatenato una rissa tra loro, utilizzando mani, piedi e anche diversi oggetti presi dai bar coi tavolini all'aperto. Protagonisti nove giovani tra i 17 e i 23 anni, residenti per lo più nell'... Leggi su milanotoday

Yogaolic : #Milano “Pendolari della movida': nove giovani si picchiano e si scagliano oggetti in strada, denunciati - RedazioneLaNews : #Milano 'Pendolari della movida': nove giovani si picchiano e si scagliano oggetti in strada, denunciati - bioccolo : RT @Zitellapersemp1: @kimilfung @antorlandi @matteo_borghesi Che poi 2 ore di viaggio al giorno, sarebbero già un sogno per lavoratori che,… - Alberto7Rossi : @robersperanza Nei regionali non è possibile rispettare questo obbligo. O si raddoppiano i greci o si rinuncia al t… - kimilfung : RT @Zitellapersemp1: @kimilfung @antorlandi @matteo_borghesi Che poi 2 ore di viaggio al giorno, sarebbero già un sogno per lavoratori che,… -

Ultime Notizie dalla rete : Pendolari della Maxi rissa in centro, denunciati 9 giovani pendolari della malamovida La Provincia Pavese Milano, il centro si svuota per la crisi ma è rivincita per i negozi di periferia

La crisi economica si sente eccome, in centro e nelle periferie. Eppure ci sono attività lontane dal cuore della città e dalle zone del turismo che resistono. Negozi, locali, bar e ristoranti che stan ...

Camion finisce contro il passaggio a livello di Cancelliera. Bloccati i treni della linea Velletri -Roma

Un inizio settimana difficile per i pendolari della linea Velletri-Roma difficile. Un camion ha colpito e distrutto le sbarre del passaggio a livello della stazione di Cancelliera, frazione a cavallo ...

La crisi economica si sente eccome, in centro e nelle periferie. Eppure ci sono attività lontane dal cuore della città e dalle zone del turismo che resistono. Negozi, locali, bar e ristoranti che stan ...Un inizio settimana difficile per i pendolari della linea Velletri-Roma difficile. Un camion ha colpito e distrutto le sbarre del passaggio a livello della stazione di Cancelliera, frazione a cavallo ...