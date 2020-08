Patrizia Groppelli, fidanzata di Alessandro Sallusti: età, altezza, lavoro, ex marito nobile (Di lunedì 3 agosto 2020) Vi siete mai chiesti il motivo che si cela dietro le stravaganti scenografie dei collegamenti tv di Alessandro Sallusti? C’è lo zampino della sua dolce metà, Patrizia Groppelli: “La colpa è del direttore Sallusti, mi ha provocata perché la prima volta gli ho detto ‘ti faccio il set per la tua trasmissione’ e lui mi ha risposto ‘col cavolo’, così gli ho messo dietro un bel cavolfiore. Nessuno però se ne era accorto e allora ci ho preso gusto e ogni giorno mettevo qualcosa di diverso”. Da quel giorno Patrizia Groppelli ha continuato a proporre verdure in barattolo per decorare le partecipazioni di Alessandro Sallusti sul piccolo ... Leggi su tuttivip

