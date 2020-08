Pasticcio 5S: Raggi archivia il museo del fascismo (Di lunedì 3 agosto 2020) La proposta, sotto forma di mozione da discutere in consiglio comunale, arrivava da tre consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle: istituire a Roma un «museo del fascismo». È rimasta in piedi per una mezza giornata: il tempo di creare polemiche, generare reazioni indignate e l’imbarazzo della sindaca Virginia Raggi. La quale ha parlato chiaramente: «Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito». Insomma, ci sono pochi margini: il documento non arriverà mai al vaglio dell’Assemblea capitolina. Le due pagine … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Pasticcio Raggi Raggi, una poltrona nel governo per evitare la ricandidatura. Il piano di Pd e... Secolo d'Italia Campo Testaccio, il Comune rivuole l’area

“Raggi si sieda al nostro tavolo. Il bene della città deve essere la priorità”. Così la presidente Pd del I municipio Sabrina Alfonsi interviene sulla questione campo Testaccio e cerca il dialogo, inv ...

Campo Testaccio, il Comune rivuole l'area e stoppa il municipio. Alfonsi: "Nostro progetto c'è, nessuno si può mettere contro"

"Raggi si sieda al nostro tavolo. Il bene della città deve essere la priorità". Così la presidente Pd del I municipio Sabrina Alfonsi interviene sulla questione campo Testaccio e cerca il dialogo, inv ...

“Raggi si sieda al nostro tavolo. Il bene della città deve essere la priorità”. Così la presidente Pd del I municipio Sabrina Alfonsi interviene sulla questione campo Testaccio e cerca il dialogo, inv ..."Raggi si sieda al nostro tavolo. Il bene della città deve essere la priorità". Così la presidente Pd del I municipio Sabrina Alfonsi interviene sulla questione campo Testaccio e cerca il dialogo, inv ...