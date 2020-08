Pasta di cristallo fai da te: permette di creare oggetti effetto vetro! (Di lunedì 3 agosto 2020) Amate il fai da te? Potete cimentarvi a creare in casa una fantastica Pasta di cristallo perfetta per realizzare dei magnifici oggetti dall’effetto vetro. N:B: A fine articolo troverete il video tutorial per realizzare la Pasta di cristallo e un secondo video dove vedrete come dipingere la Pasta con semplici smalti per le unghie. Ingredienti per fare in casa la Pasta di cristallo Per preparare in casa, la Pasta di cristallo, occorrono: 400 grammi di maizena 250 ml di colla bianca per legno e carta (dovrà essere di buona qualità) 4 cucchiai di acqua 3 cucchiai di vasellina liquida non in crema ( la si può comprare in farmacia). Procedimento per preparare ... Leggi su pianetadonne.blog

