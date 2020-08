Passo Palade, va a cercare funghi: bergamasco cade e muore (Di lunedì 3 agosto 2020) Bergamo, 3 agosto 2020 - Tragico incidente in montagna : questa mattina, alle 7, è stato ritrovato nella zona di Passo Palade nel comune di Senale-San Felice, il corpo senza vita del bergamasco ... Leggi su ilgiorno

Era uscito in cerca di funghi e non aveva fatto più ritorno a casa. Fabio Cisana, 83 anni, di Ponte San Pietro è stato trovato morto in un bosco della zona di Passo Palade, a Senale-San Felice, in pro ...Bergamo, 3 agosto 2020 - Tragico incidente in montagna: questa mattina, alle 7, è stato ritrovato nella zona di Passo Palade nel comune di Senale-San Felice, il corpo senza vita del bergamasco Fabio C ...