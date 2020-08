Passeggeri senza mascherina in aereo, rissa sul volo diretto a Ibiza (Di lunedì 3 agosto 2020) Su un volo della compagnia aerea KLM, da Amsterdam a Ibiza, due Passeggeri erano privi della mascherina protettiva. Subito, parte la rissa e la lite. Su un volo di linea della compagnia aerea KLM, che partiva da Amsterdam e aveva come destinazione Ibiza, si è scatenata una rissa furibonda a bordo. Alcuni Passeggeri hanno filmato … Leggi su viagginews

Due passeggeri rifiutano di indossare la mascherina in aereo e sul volo per Ibiza scoppia una rissa furibonda. The Independent racconta ciò che è accaduto venerdì a bordo di un volo diretto da Amsterd ...

