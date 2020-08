Parte il vaccino russo tra scienza e propaganda: "Milioni di dosi entro il 2021" (Di lunedì 3 agosto 2020) Su vaccino e farmaci anti Covid-19, la Russia va per la sua strada. Malgrado le perplessità della comunità scientifica, sia sul rapporto tra scienza e propaganda, sia sull’eticità di sperimentazioni cliniche lampo. Mosca prevede di produrre Milioni di dosi di vaccino per il Covid-19 entro l’inizio del prossimo anno: lo sostiene il ministro russo dell’Industria e del Commercio, Denis Manturov, ripreso dall’agenzia di stampa statale russa Tass. Stando alle autorità russe, la produzione di massa di un vaccino sviluppato dal Centro nazionale Gamaleya di epidemiologia e microbiologia è in programma a settembre. “Stando alle stime preliminari” - afferma ... Leggi su huffingtonpost

