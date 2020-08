Parma, tragedia sfiorata, tunisino cerca di far deragliare il treno (Di lunedì 3 agosto 2020) A Parma, un tunisino sfascia la stazione poi, non contento, cerca di far deragliare un treno: tragedia sfiorata, carabiniere ferito. Una mattinata di follia che ha messo in allarme una stazione di Parma. Si è sfiorata la tragedia e un carabiniere è rimasto ferito. Tutto per colpa di un pluripregiudicato di nazionalità tunisina, 21 anni, che ora si trova dietro le sbarre di sicurezza della caserma di Borgo Val di Taro (Parma) in attesa del giudizio direttissimo in programma per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Secondo quanto riferito dal quotidiano “La Stampa”, tutto è successo domenica mattina, intorno alle 7:18. Un ... Leggi su chenews

