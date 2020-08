Parma, marocchino devasta la stazione e lancia transenne sui binari. Sfiorato il deragliamento (Di lunedì 3 agosto 2020) Parma, 3 ago – Avrebbe potuto provocare una strage. Sono stati attimi di grande tensione quelli vissuti ieri nella stazione ferroviaria di Borgo val di Taro, in provincia di Parma, dove un 21enne marocchino è stato arrestato dopo aver devastato la struttura e tentato di far deragliare un treno in transito lanciando delle transenne sui binari. Solo grazie all’intervento dei carabinieri, che hanno rischiato la loro incolumità fisica per rimuovere le barriere dal tratto ferroviario, è stato possibile evitare il deragliamento del convoglio che stava per sopraggiungere. stazione devastata Quando, allertati da una segnalazione, i militari dell’Arma sono arrivati sul ... Leggi su ilprimatonazionale

