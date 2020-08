Parkinson: nuovo studio sull’uso di safinamide (Di lunedì 3 agosto 2020) Malattia di Parkinson ed effetto anti-glutammatergico di safinamide dimostrato da uno studio neurofisiologico pubblicato su “Brain Stimulation” Uno studio neurofisiologico italiano, pubblicato su “Brain Stimulation”, ha fornito per la prima volta la dimostrazione di un effetto anti-glutammatergico di safinamide in vivo, a livello dell’area motoria primaria (M1) di pazienti affetti da malattia di Parkinson (PD).… L'articolo Parkinson: nuovo studio sull’uso di safinamide Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

VillaDonatello : Un nuovo test sulle proteine per la diagnosi precoce del Morbo di Parkinson [#Riscoprili] -

Ultime Notizie dalla rete : Parkinson nuovo

Corriere Nazionale

Buone notizie per le persone con la malattia di Parkinson (PD). Un nuovo studio mostra che la stimolazione cerebrale profonda (DBS, deep brain stimulation) non può aumentare il rischio di sviluppare d ...Un trial clinico svolto presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma ha evidenziato gli effetti positivi della rotigotina, un farmaco comunemente utilizzato per pazienti con morbo di Parkinson, sull ...