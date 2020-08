Park Genova-TC Italia finale di Serie A1 maschile, Musetti: “Pronti a combattere per il titolo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli scudetti del tennis Italiano verranno assegnati mercoledì 12 e giovedì 13 agosto al Tennis Club Todi 1971, in cui andranno in scena le finali di Serie A1 BMW organizzate dalla Federazione Italiana Tennis e da MEF Tennis Events. Sono Park Tennis Club Genova e Tennis Club Italia Forte dei Marmi le due finaliste del campionato maschile. La squadra ligure, giustiziera in semifinale del Tennis Club Crema, affronterà quella toscana (che ha eliminato in “semi” i campioni in carica dello Sporting Club Selva Alta Vigevano) nel grande evento che comprenderà anche la finale femminile. Ci saranno le ragazze del Circolo Tennis Lucca che attendono di scoprire il nome delle avversarie: il Tennis Club Prato, ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Park Genova TENNIS, A1 MASCHILE: MUSETTI PORTA IL PARK GENOVA IN FINALE IMGpress Selva Alta, assalto al Forte con Baldi e Marcora Vigevano insegue la finale

Oggi pomeriggio in Versilia la sfida di ritorno contro i toscani All’andata finì 3-3, chi vince si giocherà lo scudetto a Todi VIGEVANO Il Selva Alta Vigevano, campione d’Italia in carica di serie A1, ...

Il Tc Italia conquista la finale scudetto

E finale scudetto sia. Il Tennis Italia Forte dei Marmi doma per 4- 1 il Tc Selva Alta e conquista per la quinta volta il diritto di disputare la finale scudetto del campionato nazionale a squadre. "U ...

