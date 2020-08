Parisi: nel Lazio indispensabile termovalorizzatore da 300mila onnellate (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “La mia critica alla proposta di piano regionale rifiuti e’ che se anche andasse bene, ed e’ molto difficile raggiungere l’obiettivo del 70% di raccolta differenziata, nel 2025 il Lazio avra’ 500mila tonnellate di rifiuti che sono da collocare in discarica o da trasferire in altre regioni o all’estero sempre per bruciarle nei termovalorizzatori. Quindi sotto questo aspetto e’ un piano ipocrita”. Il capigruppo di Energie per l’Italia in Consiglio regionale del Lazio, Stefano Parisi, in un’intervista all’agenzia Dire ha ribadito la necessita’ per la regione di dotarsi di un altro termovalorizzatore oltre a quello gia’ presente a San Vittore. “Secondo noi e’ indispensabile, anche se ... Leggi su romadailynews

Una rapida occhiata alla Como turistica in questa estate alle prese con mascherine e distanze regala conferme: d’accordo il paesaggio romantico, ma il degrado è sempre presenza costante da far storcer ...

Heather Parisi/ “Covid 19? Creiamo mondo di alienati sociali e chi si lamenta…”

Heather Parisi dice la sua contro l’emergenza che stiamo vivendo e quelle che saranno le conseguenze: “Covid 19? Creiamo mondo di alienati sociali…” Le parole di Heather Parisi arrivano come un macign ...

