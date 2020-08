Papà eroe muore per salvare i suoi 3 figli | ‘Stavano per annegare’ | FOTO (Di lunedì 3 agosto 2020) Costa molto caro ad un papà eroe lo sforzo immane fatto per salvare tre dei suoi sette figli. I bambini stavano facendo il bagno in mare, poi il dramma. Un papà è morto da eroe cercando di salvare i tre suoi figli dall’annegamento. Il povero Jonathan Stevens stava trascorrendo una bella vacanza a Barmouth, località … L'articolo Papà eroe muore per salvare i suoi 3 figli ‘Stavano per annegare’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

