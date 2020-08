Papà Reina: "La nostra famiglia avrà sempre il cuore azzurro, ma sabato tifo Barcellona" (Di lunedì 3 agosto 2020) Miguel Reina, Papà dell'ex portiere del Napoli Pepe Reina, oggi di proprietà del Milan, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "La famiglia Reina avrà sempre il cuore azzurro e si schiererà s ... Leggi su tuttonapoli

Non si ferma la solidarietà legata all'emergenza Covid-19. I Rotary Club della provincia di Verona hanno consegnato all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar 15 C-Pap, un dispositivo per la vent ...CALDOGNO (VICENZA) — Papà Florindo aveva due idoli: il calciatore dell’ Inter Boninsegna, e il ciclista belga Merckx. Così finì per chiamare due dei suoi otto figli Roberto ed Eddy, senza sapere che p ...