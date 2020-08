Paola Frizziero incinta: storico ex volto di Uomini e Donne sfoggia il pancione – FOTO (Di lunedì 3 agosto 2020) Uno dei volti storici del dating show Uomini e Donne, Paola Frizziero, è incinta! Da corteggiatrice a tronista, la Frizziero ha fatto sognare milioni di spettatori appassionati del programma di Maria De Filippi in onda nel pomeriggio di Canale 5. Il suo percorso prese il via in qualità di corteggiatrice di Salvatore Angelucci salvo poi... L'articolo Paola Frizziero incinta: storico ex volto di Uomini e Donne sfoggia il pancione – FOTO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

