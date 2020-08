Panchina troppo affollata in Napoli-Roma, ora è il Napoli ad essere sotto accusa (Di lunedì 3 agosto 2020) Risale a Napoli-Roma del 5 luglio scorso il caso relativo alla Panchina giallorossa troppo affollata che tanto fece arrabbiare il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli. Il Napoli presentò un esposto alla Procura Figc in cui accusava la Roma di aver violato il protocollo anti-Covid. I dirigenti giallorossi sono stati ascoltati più volte e adesso è arrivato il colpo di scena. La Procura Figc ha invertito le carte e ha aperto un procedimento sul Napoli. Lo riporta il Tempo. Dopo le audizioni di Fienga e Manara, infatti, a Trigoria è stata preparata una memoria difensiva firmata dal team manager Gombar. “Gombar ha proceduto ad una dettagliata ... Leggi su ilnapolista

napolista : Panchina troppo affollata in Napoli-Roma, ora è il Napoli ad essere sotto accusa Sul Tempo. La Roma ha presentato u… - daves80 : @sminkionauta @vale__ci @santinilore79 > suo avvento, nascondendosi troppo spesso dietro ad un mutismo che fatico a… - MatteoTomb : Eliminarne uno per riappacificare l'ambiente costerebbe troppo, fare pace e trovare un compromesso sarebbe ideale,… - GiuSette7 : @ConteAlmaviva 'Farsi pagare per sedere in panchina durante le partite' era troppo lungo. - MrCiambella : @NandoPiscopo1 Ma infatti figurati se Agnelli se lo riprende, non lo vuole al 100%, è un allenatore troppo scomodo… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina troppo Panchina troppo affollata, il Napoli accusa la Roma: cosa è successo Corriere dello Sport Giulini "saluta" Zenga: “Ora un nuovo progetto, Di Francesco prima scelta"

“Ritrovarci tredicesimi non è soddisfacente, nonostante avessimo fatto con Maran un buon girone di andata e poi Zenga abbia fatto subito i punti per la salvezza. Abbiamo ragionato se ripartire da uno ...

Super Sanabria regala la salvezza al Genoa: Verona in gita, abbattuto 3-0

Il triplo vantaggio già all’intervallo (doppietta di Sanabria e gol di Romero) dice tutto su una partita senza storia, con i rossoblù sempre padroni del campo, dopo il brivido iniziale per il gol sfio ...

“Ritrovarci tredicesimi non è soddisfacente, nonostante avessimo fatto con Maran un buon girone di andata e poi Zenga abbia fatto subito i punti per la salvezza. Abbiamo ragionato se ripartire da uno ...Il triplo vantaggio già all’intervallo (doppietta di Sanabria e gol di Romero) dice tutto su una partita senza storia, con i rossoblù sempre padroni del campo, dopo il brivido iniziale per il gol sfio ...